Kocasinan Hukuk İşlerinde Yolsuzluk Soruşturması

Kocasinan Belediyesi Hukuk İşlerinde yaşanan ikinci yolsuzluk ve zimmet soruşturmasında 9 yıl önceki aynı olay yeniden yaşandı. Hukuk İşleri katibi olarak çalışan memurun milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Hukuk İşleri Müdürü de görevden uzaklaştırıldı.

Aynı birimde 9 yıl önce yaşanan zimmet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hukuk katibinin işine son verilmiş zimmetine geçirdiği paraya geri ödeyerek kısa bir hapis cezasıyla kurtulmuştu.

Hukuk İşleri biriminde yaşanan zimmet soruşturmasıyla ilgili Kocasinan Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü Avans Hesaplarında yaşanan usulsüzlük şüphesi, rutin kontroller sırasında Belediyemizin kendi denetim birimleri tarafından tespit edilmiştir.

03.11.2025 tarihinde Rehberlik ve Teftiş Kurulu tarafından başlatılan inceleme neticesinde elde edilen bulgular üzerine, 04.11.2025 tarihinde ilgili şahıs hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına Belediyemiz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.

Olayda ihmal şüphesi olduğu değerlendirilen Hukuk İşleri Müdürü hakkında da 21.11.2025 tarihinde Görevden Uzaklaştırma ve Soruşturma İzni kararı alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında personelin ifadesi alınmış ve kendisi hakkında 5271 sayılı Kanunun 109. maddesi uyarınca adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Buna paralel olarak, Belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından başlatılan idari soruşturma da tüm ayrıntılarıyla ve büyük bir titizlikle sürmektedir.

Ayrıca kamuoyunda dolaşan asılsız iddialar ve gerçeği yansıtmayan abartılı meblağlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız. Süreç, adli makamlarla tam iş birliği içinde ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.

Kamu kaynaklarını koruma konusundaki sorumluluğumuzun bilinciyle, meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.