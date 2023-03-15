Kocasinan, ihalelerde 176 milyon 380 bin Türk Lirası gelir elde etti

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 15 adet taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 176 Milyon 380 bin Türk Lirası gelir elde etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu. 'Hayırlı olsun' dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

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  • 15.03.2023 15:11
  • Güncelleme: 15.03.2023 16:14
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Kocasinan, ihalelerde 176 milyon 380 bin Türk Lirası gelir elde etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 15 adet taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 176 Milyon 380 bin Türk Lirası gelir elde etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu. “Hayırlı olsun” dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde; 3 adet villa arsası, 4 adet konut arsası, 4 adet ticaret arsası ve 4 adet konut dışı kentsel çalışma arsası olmak üzere toplam 15 taşınmaz satışa sunuldu. “Hayırlı olsun” dilekleriyle açılış yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun”.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan ve yüzde 25 peşin, 10 ay taksit seçeneği ile satışa sunduğu taşınmaz ihalelerden toplam 176 Milyon 380 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 1 adet arsanın satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.

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İHA

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