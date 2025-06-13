Kocasinan İkram Çeşmesi Gönülleri Fethediyor

Kocasinan Belediyesi'nin 2015 yılında hayata geçirdiği İkram Çeşmesi, vatandaşların gönlünde özel bir yer edindi. Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi önünde bulunan bu ikram noktası, sağlık sorunları yaşayan bireyler ve yakınları için sıcak bir destek sunuyor.

Kocasinan İkram Çeşmesi Gönülleri Fethediyor

İkram Çeşmesi, yaz aylarında soğuk limonata, sonbahar ve kış mevsiminde ise geleneksel salep gibi lezzetler sunarak, Kocasinan’ın sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunuyor. Ayrıca, Ramazan ayında sunulan Ramazan şerbeti ile Osmanlı geleneğini yaşatmakta önemli bir rol oynuyor. Her sabah, Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi’nde sıcak çorba ikram edilmesi ise vatandaşların sabahlarını daha keyifli hale getiriyor.

İkram Çeşmesi’nden faydalananlar, bu hizmetin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Sabah saatlerinde sıcacık çorbayla karşılanıyoruz. Böyle bir hizmet başka yerde yok. Bu imkanı sunan Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Portatif yapısıyla vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde de hizmet verebilen İkram Çeşmesi, mevsim şartlarına göre sıcak ve soğuk içeceklerle halkın takdirini kazanıyor. Kocasinan Belediyesi, bu tür sosyal projeleriyle toplumsal dayanışmayı artırmayı ve geleneksel değerleri yaşatmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

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