Kocasinan, ilçe genelindeki tüm kanalları temizleyip, ilaçlıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları hem temizliyor hem de ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha çevreci bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdikleri titizliği ve gayreti daha da artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

“Daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarına dikkat çekerek; “Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra kanalları rutin olarak temizliyor. Ayrıca periyodik olarak da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıklar kanallar içerisinde tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Bu çerçevede ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ise ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı görünümü ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için gayret sarf etmeye devam edeceklerini söyledi.