Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışı gerçekleşti

Kocasinan Belediyesi tarafından Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi (Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi) açılışı yapıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göreve geldiğimiz günden bu güne, ister kütüphane, ister müze, ister kültür sanat merkezi olsun; gerek yenilediğimiz, gerek sıfırdan inşa ettiğimiz bütün kurum binaları vesilesiyle hep bir şeyi vurguladık. Biz, tek bir işe odaklanmış yapılar değil insanların keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri, öğrenmenin, deneyimlemenin, üretmenin ve eğlenmenin bir arada mümkün olduğu sosyal yaşam alanları kuruyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi, bu anlayışın bir yansıması" şeklinde konuştu

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, "Bugün değerli bakanımız Kayseri’ye teşrif ettiler ve sabah 10:45'ten itibaren kültürümüzle alakalı gerçekten o kadar güzel etkinlikler ve hizmetleri gördük ki, bir taraftan sayın bakanımızın kültüre ve turizme verdiği katkı, öte yandan değerli belediye başkanlarımızın, büyükşehir belediye başkanımızın öncülüğünde Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, Talas, İncesu, Bünyan ve diğer taşra ilçelerimizle beraber şehrimizi, değerlerini ortaya çıkarabilecek, o cevherlerini vatandaşla buluşabilecek hale getirmişler" ifadelerini kullandı.

Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan da, "Kocasinan Halk Kütüphanesi, ülkemizin başka yerlerinde de birçok hayır eseri bulunan Kayserili, Erkiletli merhum iş adamı Hacı Mustafa Tarman tarafından, 2004 yılında bir kültür merkezi olarak yaptırılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. 2022 yılında ihtiyaç zuhur etmiş ve Bakanlığımızla Kocasinan Belediye Başkanlığımız bir protokol yaparak, binanın kütüphane olarak yenilenmesini ve düzenlenmesini gerçekleştirmişlerdir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Şehrimiz gerçekten gelişiyor, güzelleşiyor ve ihtiyaçları sadece saf bir belediyecilik anlayışıyla değil her alanda, yerel yönetimlerle hükümetimizin işbirliği, bakanlarımızın, milletvekillerimizin destekleriyle hayata geçiriliyor" şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Merhum Hacı Mustafa Tarman, 2000'li yılların başında burasını bir kültür merkezi olarak yapmış, hizmet vermeye başlamış. 20 yıl boyunca burası hizmet vermiş ama zamana, tabii ki bütün yapılar gibi, bir miktar yenik düşmüş. Arkasından yenilenmeye, tazelenmeye ihtiyacı vardı. Belediyemizle birlikte, arkasında Bakanlığımızla iş birliğiyle bugün burasını yeniden ayağa kaldırdık. Bir vefa gereği, Hacı Mustafa Tarman ismini yaşatmamız gerekiyordu. O vefayı yerine koyarak, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ismini koruyoruz, devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.