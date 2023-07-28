Kocasinan'ın Boks Sporcusu Ayla Fırat, Türkiye şampiyonu oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu 60 kiloda Ayla Fırat, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Üst Minik Erkek ve Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Fırat, elde ettiği başarıyla Ağustos ayı içerisinde Slovenya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, şampiyon sporcular yetiştirdiklerini belirterek 'Sporcularımız bizim yüz akımız. Kocasinan'ın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız' dedi.

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  • 28.07.2023 12:47
  • Güncelleme: 28.07.2023 14:01
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Kocasinan'ın Boks Sporcusu Ayla Fırat, Türkiye şampiyonu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu 60 kiloda Ayla Fırat, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Üst Minik Erkek ve Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Fırat, elde ettiği başarıyla Ağustos ayı içerisinde Slovenya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, şampiyon sporcular yetiştirdiklerini belirterek; “Sporcularımız bizim yüz akımız. Kocasinan’ın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız” dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Ayla Fırat, 15-23 Temmuz tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen ve 640 sporcunun katıldığı Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Kayseri’yi gururlandırdı. 60 kiloda Ayla Fırat, Üst Minik Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Baş Antrenörü Fatih Töme ve yardımcıları İhsan Töme ile Burak Benk, hocalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımız bizim yüz akımız. Kocasinan’ın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarıda Başkan Çolakbayrakdar’ın ve Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir payı olduğunu söyleyen Ayla Fırat ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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