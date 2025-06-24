Kocasinan'ın Down Sendromlu Futsal Takımı Avrupa İkincisi Oldu
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı'nın kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün de yer aldığı takımın, 15-21 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Ferrara şehrinde düzenlenen Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ettiğini duyurdu. Millî takım, finalde Portekiz ile karşılaşarak 4-2'lik bir skorla Avrupa ikincisi oldu.
Bu başarı, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı için önemli bir gurur kaynağı oldu. Antrenör Uğur Arı, sporcuların azmi ve kararlılığı ile bu başarıyı elde ettiklerini belirtti. Hacı Ömer Arslantürk ve takım arkadaşları, elde ettikleri başarı ile Türkiye'ye ve Kayseri’ye büyük bir sevinç yaşattı.
Kocasinan Belediyesi, özel sporculara yönelik desteklerini artırarak, onların yeteneklerini geliştirmeye ve spora yönlendirmeye devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, bu tür başarıların artarak devam etmesini umduğunu ifade etti. Özellikle bireysel sporlar ve futbol gibi çeşitli branşlarda desteklerin süreceği belirtiliyor.
Başarılarıyla dikkat çeken Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı, geçmişte dünya üçüncülüğü ve ikinciliği gibi önemli dereceler elde etmişti. Bu yeni başarı, sporcuların motivasyonunu artırarak, uluslararası arenada daha fazla başarı elde etme hedeflerini güçlendiriyor.