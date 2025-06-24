Kocasinan'ın Down Sendromlu Futsal Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Bu başarı, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı için önemli bir gurur kaynağı oldu. Antrenör Uğur Arı, sporcuların azmi ve kararlılığı ile bu başarıyı elde ettiklerini belirtti. Hacı Ömer Arslantürk ve takım arkadaşları, elde ettikleri başarı ile Türkiye'ye ve Kayseri’ye büyük bir sevinç yaşattı.

Kocasinan Belediyesi, özel sporculara yönelik desteklerini artırarak, onların yeteneklerini geliştirmeye ve spora yönlendirmeye devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, bu tür başarıların artarak devam etmesini umduğunu ifade etti. Özellikle bireysel sporlar ve futbol gibi çeşitli branşlarda desteklerin süreceği belirtiliyor.

Başarılarıyla dikkat çeken Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı, geçmişte dünya üçüncülüğü ve ikinciliği gibi önemli dereceler elde etmişti. Bu yeni başarı, sporcuların motivasyonunu artırarak, uluslararası arenada daha fazla başarı elde etme hedeflerini güçlendiriyor.