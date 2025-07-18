Kocasinan'ın Milli Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Ediyor

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün milli masa tenisi sporcuları Ayten Ceren Kahraman ve Kenan Eren Kahraman ile Antrenör Kemal Balım, 2025 Yıldızlar - Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Avrupa’nın en prestijli genç spor organizasyonlarından biri olan şampiyonada milli formayı terleten sporcular, Türkiye’nin madalya umutları arasında yer alıyor.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli sporculara ve teknik ekibe başarılar dileyerek, “Öncelikli olarak Milli Takım sporcularımızı ve Antrenörümüz Kemal Balım’a başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımımız; Kayserispor’dan sonra Süper Lig’de mücadele eden ikinci takımımızdır. Kulübümüz sayesinde Kayseri, Türkiye masa tenisi sıralamasında en başarılı il konumuna gelmiştir. Milli takıma en çok sporcu gönderen kulüp olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil ederek, uluslararası arenada İstiklal Marşımızı okutmalarıyla her zaman göğsümüzü kabartıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan disiplinli çalışmaları ve üst düzey performanslarıyla göz dolduran Ayten Ceren ve Kenan Eren Kahraman, Antrenör Kemal Balım rehberliğinde şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanarak Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.