Kocasinan'ın Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Avrupa üçüncüsü

Türkiye'yi temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Polonya'da düzenlenen Yıldız-Genç Avrupa Şampiyonasındaki Çift Erkek kategorisinde Avrupa üçüncü oldu. Başarıdan dolayı Kahraman'ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 31.07.2023 12:53
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:46
  • 109
Kocasinan'ın Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Avrupa üçüncüsü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’yi temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Polonya’da düzenlenen Yıldız-Genç Avrupa Şampiyonasındaki Çift Erkek kategorisinde Avrupa üçüncü oldu. Başarıdan dolayı Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü’nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 14-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Yıldız - Genç Avrupa Şampiyonasına damga vurdu. Çift Erkek kategorisinde Görkem Öcal ile birlikte Avrupa üçüncüsü olan Kenan Eren Kahraman, Kayseri’yi ve Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.

Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında başarı ile temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek; “Öncelikli olarak sporcularımızı ve Antrenörler Halil Adak ile Kemal Balım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Çocuklarımızın bu başarılarını görünce gururlanmamak elde değil. Bir yönetici olarak ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların neticesinde bir başarı ortaya çıkmışsa mutluluk bambaşka oluyor. Belediye olarak sahada vatandaşlarımıza her alanda hizmet üretme noktasında gayret ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Fiziki yaptığımız çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar olmak üzere hizmetlerimizle herkesin hayatına dokunuyoruz. Bir yandan da spora merakı olan ve spor yapan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Spora, büyük önem ve değer veriyoruz. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımızın gelecekleri aydınlık olsun ” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen U13 Avrupa Şampiyonası’nın Mix Ve Ferdi Müsabakalarında yine büyük başarıya imza atan Kenan Eren Kahraman, 3.oldu. Ayrıca Yunanistan’ın Ostreda şehrinde yapılan Balkan Şampiyonasında; Kocasinan Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa’nın olduğu Genç Erkek Milli takımı ve Kenan Eren Kahraman’ın yer aldığı Yıldız Erkek Milli takımı ise Balkan Şampiyonu oldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Germir'de doğalgaz çalışmaları başladı

Germir'de doğalgaz çalışmaları başladı

Silahlı yaralama olayının faili suç aleti ile yakalandı

Silahlı yaralama olayının faili suç aleti ile yakalandı

Kocasinan'da 30 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kocasinan'da 30 faili meçhul olay aydınlatıldı

LPG'ye büyük zam beklentisi

LPG'ye büyük zam beklentisi

Kaldırımdaki ot yangınından belediyeler sorumlu

Kaldırımdaki ot yangınından belediyeler sorumlu

Kocasinan'ın Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Avrupa üçüncüsü

Kocasinan'ın Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Avrupa üçüncüsü

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Parklardaki oyun parkları dezenfekte ediliyor

Parklardaki oyun parkları dezenfekte ediliyor

DAHA FAZLA
AGÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 8 Ağustos'a kadar uzatıldı

AGÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 8 Ağustos'a kadar uzatıldı

Başkan Öztürk, Asfalt Üretim Tesisi'nin müjdesini verdi

Başkan Öztürk, Asfalt Üretim Tesisi'nin müjdesini verdi

Vali Çiçek ve Rektör Altun, ERFARMA'yı Ziyaret Etti

Vali Çiçek ve Rektör Altun, ERFARMA'yı Ziyaret Etti

CHP'de istifa şoku: 9 meclis üyesi istifa etti

CHP'de istifa şoku: 9 meclis üyesi istifa etti

Başkan Büyükkılıç'tan Tarihi Sultan Hanı'na Davet

Başkan Büyükkılıç'tan Tarihi Sultan Hanı'na Davet