Kocasinan'ın Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman, dünya ikincisi oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün milli masa tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman ve Görkem Öçal, Romanya’nın Cluj kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde ederek dünya ikincisi oldu. Milli sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Spor Kulübümüzün altyapısından yetişen milli sporcumuzun bu büyük başarısı, gençlerimize yaptığımız yatırımın ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Spor Kulübümüzün altyapısından yetişen milli sporcumuz Kenan Eren Kahraman, tarihimizde ilk kez finale yükselerek dünya ikincisi olmuş ve bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı, sadece bir spor müsabakasının sonucu değil; yıllardır süren emek, disiplinli çalışma ve kararlılığın ürünüdür. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini keşfetmesi ve uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Spor kulübümüz bünyesinde yetişen gençlerimiz, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda ahlaki duruşları ve örnek kişilikleriyle de bizleri gururlandırıyor. Masa tenisi branşında özellikle son yıllarda yakaladığımız ivme ile adımızdan söz ettiriyoruz. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü olarak Türkiye genelinde en fazla milli sporcu gönderen kulüpler arasında yer almak bizim için büyük bir onurdur. Masa tenisi takımımız, Kayserispor’dan sonra Süper Lig’de mücadele eden ikinci takımımızdır. Bu da Kayseri'nin spordaki gücünü ortaya koymaktadır. Sporcularımızın uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla mücadele etmeleri, Türk Bayrağını dalgalandırmaları ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeleri bizlere her seferinde tarifsiz bir sevinç yaşatıyor. Özellikle Kenan Eren gibi altyapımızdan yetişen sporcularımızın dünya arenasında yer alması, gençlerimize ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın somut göstergesidir. Bu vesileyle başta Kenan Eren Kahraman olmak üzere, başarıda emeği geçen antrenörlerimiz Halil Adak ve Kemal Balım ile tüm teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar artarak devam edecek ve Kocasinan’dan daha nice milli gururlar yetişecektir. Biz, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.