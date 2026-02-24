Kocasinan'ın Örnek Agrega Tesisi Yeni Sezona Hazırlıyor

Tesisin Başarıları

- Üretim Miktarı: İki yılda 1 milyon 75 bin ton agrega üretildi.

- Tasarruf: Bu üretim sayesinde 83 milyon TL tasarruf sağlandı.

- Kendi Kaynakları: Tesis, tamamen belediyenin öz sermayesiyle kuruldu.

Çevre Dostu ve Ekonomik

Agrega tesisinin çevreci özellikleri ve saatte 250 ton kapasitesi ile dikkat çekiyor. Tesis, hem asfalt hem de agrega üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştirerek, daha kaliteli ve maliyet etkin çözümler sunuyor.

Gelecek Hedefleri

Kocasinan Belediyesi, yapılan yatırımlarla çevre dostu ve sürdürülebilir bir belediye olma yolunda önemli adımlar atıyor. Tesisin, Kocasinan’ın en az 20 yıllık yol yapım ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olduğu belirtiliyor. Ayrıca, asfalt üretimi için sürekli laboratuvar analizleri yapılarak, dünya standartlarında kaliteli ürünler elde ediliyor.

Bu gelişmeler, Kocasinan’ın büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda önemli bir yer tutuyor.