Kocasinan'ın özel sporcusu, milli takımda

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk, elde ettiği başarılarla Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Arslantürk'ü tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

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  • 26.05.2023 12:14
  • Güncelleme: 26.05.2023 13:21
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Kocasinan'ın özel sporcusu, milli takımda
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk, elde ettiği başarılarla Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Arslantürk’ü tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle başta Arslantürk olmak üzere bütün oyuncuları yürekten kutluyor, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Antrenörümüz Uğur Arı’yı da tebrik ediyorum. Kocasinan Spor Kulübü’nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Engelli kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan sporcu olmak isteyenlerin Barbaros Spor Kulübü binasına başvurmaları veya Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı’dan 0(352) 337 69 41 ve Kocasinan Belediyesi Spor İşleri Antrenörü Sedat Bulut’dan 0(352) 222 70 00 / 2574 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabileceği öğrenildi.

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İHA

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