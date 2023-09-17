Kocasinan'ın sporcusu Kahraman, Türkiye ikincisi oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Ayten Ceren Kahraman, 'En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası'nda' Türkiye ikincisi oldu. Kocasinan Masa Tenisi sporcularını ve hocalarını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun her alanında destek olduklarını söyledi.

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  • 17.09.2023 10:38
  • Güncelleme: 17.09.2023 11:06
Kocasinan'ın sporcusu Kahraman, Türkiye ikincisi oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Ayten Ceren Kahraman, ‘En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası’nda’ Türkiye ikincisi oldu. Kocasinan Masa Tenisi sporcularını ve hocalarını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun her alanında destek olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Ayten Ceren Kahraman, 14-16 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Derince Spor Salonu’nda düzenlenen ‘En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası’nda’ Türkiye 2’ncisi oldu. Küçük Kızlar kategorisinde 98 sporcunun arasından ikinci olan Kahraman, kariyeri adına büyük başarı elde etti. Hatice Ravza Gülce ise 17. sırada yer aldı. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda vatandaşlara hizmet verdiklerine dikkat çekerek; “Hemşehrilerimizin sosyal, kültürel, sanatla ilgili ve sportif alanlarda daha fazla yer alması için proje ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız yatırımlar başarılarla taçlandırılmaktadır. Bunlardan biri olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, her zaman başarılarla adından sıkça söz ettiriyor ve gururlanıyoruz. Özellikle masa tenisi kızlarımızın uluslararası başarıları, tarihe altın harflerle yazılıyor. Sporcularımızın gerek Avrupa gerekse ülkemizdeki başarıları bizleri gururlandırıyor. Diğer spor branşlarındaki çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Evlatlarımızın, Spor Kulübü’müzde kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu vesileyle sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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