Kocasinan'ın yeni nikah salonu için geri sayım başladı

Kocasinan Belediyesi hizmet binasında hizmet veren Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu, daha modern ortamda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Mevlana Parkın içerisindeki sosyal tesise taşınıyor. Kayseri'ye ve Kocasinan'a yakışır bir nikah salonu yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu vesileyle genç çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunacağız' dedi.

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  • 23.11.2022 12:53
  • Güncelleme: 23.11.2022 13:30
Kocasinan'ın yeni nikah salonu için geri sayım başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi hizmet binasında hizmet veren Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu, daha modern ortamda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Mevlana Parkın içerisindeki sosyal tesise taşınıyor. Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir nikah salonu yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu vesileyle genç çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunacağız” dedi.

Mevlana Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı içerisinde bulunan tesiste devam eden tadilat ve bakım işlemleri tamamlandıktan sonra nikah işlemlerinin yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağını açıklayan Başkan Çolakbayrakdar, yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanacak olan yeni yerde genç çiftler, en mutlu evetini çok daha modern bir salonda diyeceğini söyledi.

Vatandaş odaklı hizmetleri kesintisiz yürütmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mevcuttaki modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Şimdi ise daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni nikah salonunu dizayn ediyoruz. Hem açık havada hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemleri gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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