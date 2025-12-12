  • Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB altyapı ihalesi yapıldı.

Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin (OTB) altyapı ihalesi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. İhaleye TRGM Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, KTB Genel Sekreteri Burak Yıldırım ve beraberindeki heyet katılım sağladı. Yapılan açıklamada, “Şehrimiz ve tarımsal üretimimiz için hayırlı olsun” denildi.

