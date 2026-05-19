  • Kocasinan Kaymakamı Ermiş, 'Kayseri artık kendini aşıyor'

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, 'Belediyelerimizin spora olan desteği ve ilgisi, Valiliğimizin ERVA Spor Okulları, Gençlik Spor Müdürlüğümüzün bu konudaki faaliyetleri derken bence Kayseri artık kendini aşıyor. Yani Türkiye'ye, Balkan Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu artık bir gün geçmiyor ki uluslararası şampiyonalarda çocuklarımız şampiyon olmasın' dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Sahası’nda program düzenlendi. Program sonrası açıklamalarda bulunan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Kayseri gençlik için harika bir şehir. Bu kadar yeşil alanın, bahçenin, spor tesisinin, kütüphanenin, kayak tesisinin olduğu başka bir şehir var mı, bilmiyorum. Zaten 2029 için Dünya Spor Şehri ilan edildi Kayseri. Gerçekten gençler ve çocuklar çok şanslı. Gençlik Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum öncelikle. Bir haftalık Gençlik Şöleni coşkuyla Kayseri'de kutlanıyor. Dün de Kocasinan Belediyemizin fuar alanında Dünya Ticaret Merkezi'nin orada Gençlik Şöleni vardı. Bugün bayramı kutluyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin birbirinden güzel gösterilerine şahit olduk. Yani belediyelerimizin spora olan desteği ve ilgisi, Valiliğimizin ERVA Spor Okulları, Gençlik Spor Müdürlüğümüzün bu konudaki faaliyetleri derken bence Kayseri artık kendini aşıyor. Yani Türkiye'ye, Balkan Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu artık bir gün geçmiyor ki uluslararası şampiyonalarda çocuklarımız şampiyon olmasın. Çok güzel, erişilebilir bir kent Kayseri. Yani kayak tesisi bile kışın yarım saatlik bir mesafe. Evlere, mahallelere yakın spor alanlarının yoğun bir şekilde var olması, çocuklarımızın, gençlerimizin ücretsiz bir şekilde buralara erişimlerinin sağlanması gerçekten bir şans. Kayseri'de bence çocuklar ve gençler çok şanslı” ifadelerini kullandı.

