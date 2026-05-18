Kocasinan Kaymakamı Ermiş, 'Kayseri'deki gençler çok şanslı'

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Gençlik Şölen’inde yaptığı konuşmada Kayseri’deki gençlerin çok şanslı olduğunu ifade etti.

Kaymakam Ermiş, Kayseri’de çok sayıda spor tesisi, kütüphane ve park, bahçe olduğunu belirterek, “Gençlerin spora, sanata, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim içinde çok keyifli. Kayseri’deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aydır Kayseri’de görev yapıyorum ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri’deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok, bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan. Türkiye’de gençliğe, çocuğa ve aile yaşantısına en çok hizmet eden belediyelerin Kayseri belediyeleri olduğunun 25-30 yıllık tecrübemle ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Kocasinan Belediye Başkanımızı ve diğer belediye başkanlarımızı huzurunuzda alkışlıyorum, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bazen insan sahip olduğunun farkında olamıyor, kıymetini bilemiyor. Kaybedince anlıyor ya da başka yeri görünce anlıyor. O yüzden başka yerleri görmüş birisi olarak bunu çok rahatlıkla ve samimiyetle ifade ediyorum. Ben bu parkı inanın dün çocuklarımla bisiklet sürerken gördüm. Aman Allahım evimizin yakınında böyle kocaman bir park da varmış. Millet Bahçesi herhalde Türkiye’nin en büyük ikinci millet bahçesi. İçerisinde her türlü sportif faaliyet imkanı var. Bir de Allah vergisi Erciyes’imiz var. Normalde kışın ölü sezon olur, kışın çok keyifli geçmez normalde ama Kayseri’de yaşamak kışın da çok keyifli. Ben de kayağı seven birisi olarak aman havalar ısınmasın diye dua ediyordum. Bu sene çok yağışlı ve bereketli bir dönemde geçiriyoruz” dedi.