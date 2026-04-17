Kocasinan Kaymakamı Ermiş 'Kitap Fuarı, bu sene bir rekora imza atacak diye bekliyoruz'

Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, 8'inci kez kapılarını kitapseverlere açtı. Kitap Fuarı’nda konuşan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş; "Kitap fuarına geldik. Geleneksel olarak Kayseri’de yapılan bu fuar, bu sene bir rekora imza atacak diye bekliyoruz; 1 milyon üzerinde bir misafir bekleniyor. Biz de okullara duyurduk, çocuklarımıza duyurduk, çocuklarımıza destek olmaya da çalıştık. Tabii kitap çok önemli. Kayseri’nin güzel bir tarafı, çok güzel kütüphaneleri var; 24 saat açık kütüphaneler var. Büyükşehir Belediyemize ait, ilçe belediyelerin desteklediği ve Kültür Bakanlığımıza bağlı kütüphaneler. Bazen ziyaret ediyorum, ben pazar günleri gidip kitap okuyorum. Sessiz bir ortamda çok güzel oluyor, tavsiye ederim. Burada da kitap fuarı var. Umarım fiyatları da makul olur, yani fuarın biraz özelliği o. Her türlü yayını bulmak mümkün. Yazarlar var burada; gelecek olan çok ciddi, Türkiye'de ünlü yazarlar. Tavsiye ediyorum çocuklara, gençlere; gelsinler, görsünler. Sahaflar da var burada, ayrıca kırtasiye ürünleri de var. Herhâlde aranan bütün kitapları bulma imkânı olacaktır burada. Kitap okumak önemli ama daha çok bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz kitapları okumak bence daha önemli. O yüzden kitap okumalarını tavsiye ediyorum; özellikle çocuklarda, gençlerde sorun çözme kabiliyetinin artırılması, kelime dağarcığının artırılması, güzel konuşma yeteneğinin kazanılması, deyimlerin, atasözlerinin kullanılabilmesi, dinlenilebilir bir insan olunması noktasında kitap okuma gerçekten çok çok önemli” ifadelerini kullandı.