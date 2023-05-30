Kocasinan, kendi asfalt malzemesini üretecek

 Kocasinan'ın kendi asfalt malzemesini üreteceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Konkasör tesisiyle kendi üretmiş olduğumuz agrega ve asfalt tesisimizle dünya standartlarına uygun birinci sınıf yollar yapmaya devam edeceğiz' dedi.

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  • 30.05.2023 13:56
  • Güncelleme: 30.05.2023 13:56
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Kocasinan, kendi asfalt malzemesini üretecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt için gerekli olan agrega malzemesinin üretiminin olacağı Gürpınar’daki konkasör tesisinin kurulma aşamasını yerinde inceledi. Modern bir konkasör tesisini kurmak için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, yaz sezonuna yetiştirmeleri için tesisin parçalarını birleştirmeye başladıklarını söyledi. 

Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun için de altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Taş ocağında konkasör tesisinin kurulumuna başladık. Hayırlısıyla kazasız belasız kurulumu tamamlanması nasip olsun. En kısa süre içinde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kocasinan Belediyesi’nin konkasör tesisi artık agrega üretimine başlayacak. Agrega bizim için en önemli hammaddelerden bir tanesidir. Asfalt için kullanmış olduğumuz hammaddeyi artık kendimiz üreteceğiz. ‘Kendi kendine yeten bir belediye’ yaklaşımı içerisinde agregayı kendimiz üretmiş olacağız. Asfalt tesisimizde asfalt üretirken konkasör tesisimizde ise agrega üreterek, Kocasinan’ın yollarında Kayserili hemşehrilerime hizmet edecek kaliteli birinci sınıf yolları yapmaya devam edeceğiz. Tabi ki bu bize daha fazla üretim imkanı tanıyacak ve operasyon gücümüzü daha fazla artıracak ve daha hızlı bir şekilde hemşehrilerime hizmet edebilme imkanı sağlayacak. Diğer yandan ise daha fazla tasarruf sağlama imkanı olacak. Kendi üretim kabiliyetimizle en kaliteli asfaltı üretiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi sağlayacak. Hedefimiz, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır” şeklinde konuştu.

1ha

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