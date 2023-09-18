'Kocasinan, kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan tek belediye'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm çalışmalarını inceledi. Dönüşümle birlikte mahallenin yeni bir çehreye kavuşmasına az kaldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imknlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarını söyledi.

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  • 18.09.2023 12:42
  • Güncelleme: 18.09.2023 13:04
'Kocasinan, kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan tek belediye'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm çalışmalarını inceledi. Dönüşümle birlikte mahallenin yeni bir çehreye kavuşmasına az kaldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkânlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarını söyledi.

Uğurevler Mahallesi’nde saha incelemelerinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yapımı devam eden konutların inşaatını kontrol etti. Kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kurduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Uğurevler Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm konutları tüm hızıyla devam ediyor. Son etaplarla birlikte yapılması gereken çevre düzenlemesi, yollar ve parkları da yapmış olacağız. Bu bölgede ilk yaptığımız çalışmalardan biri olan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem okulunu yaptık ve aile sağlık merkezini bölgeye kazandırdık. Diğer etap çalışmalarımızda devam ediyor. Belediye olarak özellikle Kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bundan dolayı vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkânlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri ‘Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkânları en iyisini ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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