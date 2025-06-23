  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan, Kendi İmkanlarıyla Kentsel Dönüşüm Gerçekleştiriyor

Kocasinan, Kendi İmkanlarıyla Kentsel Dönüşüm Gerçekleştiriyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında kendi kaynaklarıyla büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiren tek belediye olduklarını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm olduğunu vurguladı.

Kocasinan, Kendi İmkanlarıyla Kentsel Dönüşüm Gerçekleştiriyor

Başkan, “Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür. 10 yıldır 11 bölgemizde bu çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Kocasinan denildiğinde akla gelen ilk şey kentsel dönüşümdür. Gelecek nesiller için uygun çevre şartlarına sahip mahalleler inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkün olacaktır” dedi.

Kocasinan’ın mahallelerinin güzelleşmesi ve değer kazanması için kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çeken Çolakbayrakdar, “Hedefimiz, ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir” şeklinde konuştu.

Özellikle Argıncık bölgesinde çocuklara daha iyi yaşam koşulları sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan, bu alandaki zorluklara rağmen çözüm odaklı yaklaşımlarını sürdüreceklerini ifade etti. Yeni çağdaş mahalleler inşa ederek Kocasinan’a yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin En Büyük Kültür Hazinesi Açılıyor
Kayseri'nin En Büyük Kültür Hazinesi Açılıyor
Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı
Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı
Başkan Arıkan: 'Küresel çetenin baş aktörü ABD'yi lanetliyorum'
Başkan Arıkan: "Küresel çetenin baş aktörü ABD’yi lanetliyorum"
Kaymek'ten Uluslararası Etkinlik
Kaymek'ten Uluslararası Etkinlik
Emeklilere Jimnastik Aktivitesi
Emeklilere Jimnastik Aktivitesi
Kayseri'de Baba-Oğul Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
Kayseri'de Baba-Oğul Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!