Kocasinan, Kendi İmkanlarıyla Kentsel Dönüşüm Gerçekleştiriyor

Başkan, “Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür. 10 yıldır 11 bölgemizde bu çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Kocasinan denildiğinde akla gelen ilk şey kentsel dönüşümdür. Gelecek nesiller için uygun çevre şartlarına sahip mahalleler inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkün olacaktır” dedi.

Kocasinan’ın mahallelerinin güzelleşmesi ve değer kazanması için kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çeken Çolakbayrakdar, “Hedefimiz, ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir” şeklinde konuştu.

Özellikle Argıncık bölgesinde çocuklara daha iyi yaşam koşulları sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan, bu alandaki zorluklara rağmen çözüm odaklı yaklaşımlarını sürdüreceklerini ifade etti. Yeni çağdaş mahalleler inşa ederek Kocasinan’a yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.