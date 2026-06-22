Kocasinan Kırsalında Yaz Mesaisi

Kayseri’nin yüzölçümü bakımından en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da hizmet seferberliğinin sürdüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizerek, “Yaklaşık 156 bin hektarlık alan üzerinde 410 bin nüfusa hizmet veren büyük bir ilçeyiz. Vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİZMETLERİMİZLE KIRSAL MAHALLELERİMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR”

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaiyle sahada görev yaptığını belirtti.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün her geçen gün bütçe ve teknik kapasitesini artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kendi doğal yapıları ve yaşam kültürleri içerisinde daha konforlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor, yatırımlarımızla kırsal bölgelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz” dedi.

Kırsal mahallelerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, alternatif tarım uygulamaları, ata tohumları ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ayrıca tarımsal sulama altyapısının güçlendirildiğini, ihtiyaç duyulan bölgelerde taziye evi ve mahalle fırınlarının hayata geçirildiğini aktaran Başkan Çolakbayrakdar; okul, sağlık ocağı ve diğer kamu binalarında bakım-onarım çalışmalarının sürdüğünü, parkların yenilenerek yeni yaşam alanlarının kazandırıldığını söyledi.

“KÖY KİMLİĞİNİ KORUYAN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Kırsal mahallelerin üretim kültürünü koruyarak gelişmesini önemsediklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kocasinan’ın Kayseri tarımının önemli bir bölümünü oluşturduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilerin emeklerinin daha verimli sonuçlar doğurması için yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Geçmiş yıllarda Hasancı Mahallesi’nde gerçekleştirilen alıç ağaçlarının aşılanması uygulamasını örnek gösteren Başkan Çolakbayrakdar, üretimde kaliteyi ve verimi artıran projelerle gelecek nesillere güçlü bir kırsal miras bırakmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“‘KÖYÜMDE HAYAT VAR’ PROJESİYLE GENÇLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR”

Gençlerin tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi amacıyla yürütülen “Köyümde Hayat Var” projesinin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehirden kırsala dönüşü teşvik eden uygulamalarla üretim altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

“KADIN KOOPERATİFİ KIRSAL KALKINMADA MODEL OLUYOR”

Kırsal kalkınmanın en önemli aktörlerinden birinin kadın girişimciler olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin örnek başarı hikâyelerinden biri olduğunu söyledi.

Kadınların ürettiği yöresel ürünlerin Kayseri’den Türkiye’nin dört bir yanına ulaştığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, coğrafi işaretli Yamula patlıcanı başta olmak üzere erişte, mantı ve geleneksel ürünlerin ekonomik değere dönüştüğünü sözlerine ekledi.a