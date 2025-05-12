Kocasinan'lı Sporcular Masa tenisinde Şampiyonluğa Damga Vurdu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 7-11 Mayıs tarihleri arasında Amasya Spor Salonu’nda, 30 ilden 196 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Kocasinan sporcusu Kenan Eren Kahraman, yıldız erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Kocasinanlı bir diğer sporcu Ayten Ceren Kahraman ise yıldız kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Çiftler kategorisinde de üstün performans sergileyen sporculardan Kenan Eren Kahraman ve Görkem Öçal ikilisi, çift erkekler finalinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken; Ayten Ceren Kahraman ve Elif Ece Akyürek çifti de çift kızlar finalinde Türkiye şampiyonu oldu. Ayten Ceren Kahraman ve Kenan Eren Kahraman ikilisi, karışık çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Erkek Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.