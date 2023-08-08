Kocasinan Masa Tenisi Takımı Şampiyon Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Ana Lig Yarı Final müsabakalarında şampiyon oldu. Ayrıca Ferdi müsabakasında Ayten Ceren Kahraman birinci olurken Hatice Ravza Gülce ise 4. oldu. Şampiyon sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Sporcularımız, bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

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  • 08.08.2023 12:22
  • Güncelleme: 08.08.2023 12:22
Kocasinan Masa Tenisi Takımı Şampiyon Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Ana Lig Yarı Final müsabakalarında şampiyon oldu. Ayrıca Ferdi müsabakasında Ayten Ceren Kahraman birinci olurken Hatice Ravza Gülce ise 4. oldu. Şampiyon sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Sporcularımız, bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 04-06 Ağustos tarihleri arasında Sivas-Balıkesir-Karabük-Elazığ illerinde düzenlenen Ana Lig Yarı Final Müsabakalarına damga vurdu. Bayan masa tenisi takımı, Sivas ilinde oynanan müsabakalarda şampiyon olurken Ferdi müsabakasında Ayten Ceren Kahraman birinci, Hatice Ravza Gülce ise 4. oldu. Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Birçok tarihi başarılara imza atan sporcularımızı bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamını dilerim ” ifadelerini kullandı.

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İHA

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