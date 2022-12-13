Kocasinan masa tenisi takımları zirvede

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi oyuncuları, Yıldızlar D Grubu Müsabakalarında bayan ve erkek takımı birinci oldu. Ferdi yarışmalarında ise Elif Duman birinci olurken, Melike Aksu ikincilik derecesi elde etti. Böylelikle Kocasinan Masa Tenisi Erkek ve Bayan Takımı, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

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  • 13.12.2022 12:06
  • Güncelleme: 13.12.2022 12:52
Kocasinan masa tenisi takımları zirvede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi oyuncuları, Yıldızlar D Grubu Müsabakalarında bayan ve erkek takımı birinci oldu. Ferdi yarışmalarında ise Elif Duman birinci olurken, Melike Aksu ikincilik derecesi elde etti. Böylelikle Kocasinan Masa Tenisi Erkek ve Bayan Takımı, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Düzenlenen Yıldızlar D Grubu Müsabakalarının Bölge karşılaşmaları, 10-12 Aralık tarihleri arasında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda oynandı. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Erkek ve Bayan Takımı bölge şampiyonu olurken, ferdi yarışmalarında ise Elif Duman birinci, Melike Aksu ise ikincilik derecesi elde etti. Böylelikle Kocasinan Masa Tenisi Erkek ve Bayan Takımı, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Branşlarında büyük bir başarıya imza atan sporcular, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Genç yeteneklerinin yetişmelerinde büyük emekleri olan Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım ise sporun ve sporcunun dostu Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

Kayseri Gündem
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