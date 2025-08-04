Kocasinan Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın ismi parkta yaşatılacak

Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ağustos ayı meclis toplantısında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın isminin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Bekir Çakır Ortaokulu yanındaki Dikendere Geçidi Sokağı üzerinde bulunan park alanına verilmesi kararını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Ahmet Turan Özkan Parkı” isminin verilmesi ile ilgili: “Bir kez daha Ahmet hocama Allah’tan rahmet diliyoruz. Okulun yanındaki bir park olmasının sebebi hocamın öğretmen kimliğinden dolayı. Yoksa onlarca yapılmış parkın içeriden bir tanesi seçilebilirdi ama okul yanında böyle bir park olduğu için bu ismi verdik. Öğretmen görevi başındayken, meclis üyesiyken vefat etti. İnşallah Ahmet Turan Özkan Parkı ismi ile Ahmet ağabeyin ismi orada yaşamış olacak” ifadelerini kullandı.