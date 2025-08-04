  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın ismi parkta yaşatılacak

Kocasinan Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın ismi parkta yaşatılacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dikendere Geçidi Sokağı üzerindeki bulunan park alanına 'Ahmet Turan Özkan Parkı' isminin verilmesi kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Öğretmen görevi başındayken, meclis üyesiyken vefat etti. İnşallah Ahmet Turan Özkan Parkı ismi ile Ahmet ağabeyin ismi orada yaşamış olacak' dedi.

Kocasinan Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın ismi parkta yaşatılacak

Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ağustos ayı meclis toplantısında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın isminin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Bekir Çakır Ortaokulu yanındaki Dikendere Geçidi Sokağı üzerinde bulunan park alanına verilmesi kararını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Ahmet Turan Özkan Parkı” isminin verilmesi ile ilgili: “Bir kez daha Ahmet hocama Allah’tan rahmet diliyoruz. Okulun yanındaki bir park olmasının sebebi hocamın öğretmen kimliğinden dolayı. Yoksa onlarca yapılmış parkın içeriden bir tanesi seçilebilirdi ama okul yanında böyle bir park olduğu için bu ismi verdik. Öğretmen görevi başındayken, meclis üyesiyken vefat etti. İnşallah Ahmet Turan Özkan Parkı ismi ile Ahmet ağabeyin ismi orada yaşamış olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni 5 Ağustos'ta
Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni 5 Ağustos'ta
Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Sıcak Asfalt Yatırımı
Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Sıcak Asfalt Yatırımı
Kuşçu: Kayseri'nin Yeni Cazibe Merkezi
Kuşçu: Kayseri'nin Yeni Cazibe Merkezi
Kayseri ve civarında çalışma yapılan yol durumları
Kayseri ve civarında çalışma yapılan yol durumları
Kayseri'de Bu Mesire Alanlarında Mangal Yasaklandı
Kayseri'de Bu Mesire Alanlarında Mangal Yasaklandı
Kayseri'de bu belgeyi sadece Felahiye Belediyesi aldı
Kayseri'de bu belgeyi sadece Felahiye Belediyesi aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!