Kocasinan Meclisi'nde 24 gündem maddesi görüşüldü
Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 24 asıl gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının 14. gündem maddesi kapsamında; Kocasinan Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Akçakent Belediyesi’ne verilmek üzere 640 torba çimento ihtiyacının karşılanması, görüşülerek karara bağlandı.