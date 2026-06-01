Kocasinan Meclisi'nde 9 gündem maddesi karara bağlandı

Kocasinan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı

gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Büyükbaş satış yapanlarla ilgili ayrılan mahalden 15 bin lira, küçükbaş satış yapanlar için de 7 bin 500 lira ücret tahsil etmişiz. Muhakkak ki bu iş bedelsiz olmayacaktır, bir bedeli olacaktır. Bedeli noktasında da gelişi güzel her yerde, sağda solda bu iş yapılmasın diye, bir disiplin etmek kaygısıyla yaptığımız için yüksek bir bedel koymuyoruz ki insanlar için cazip gelsin. Trafik ulaşımı noktasında, özellikle bayram günü sabah saatlerinde Elagöz bölgesinde, Hasanarpa'da, Akin'de, Yazır'da o bölgede çok fazlaca kesim yapıldığı, yoğun bir trafik olduğunu biz de müşahede ettik. Biz de yaşadık bunu. Takdir edersiniz ki o alanda herkes aynı saatte kurbanını almak için veyahut da o bölgeye gittiği zaman böyle bir trafik yoğunluğu da yaşandı. Bu da bir gerçek, bu da bir vaka. Biz de bunu gördük işin açıkçası” şeklinde konuştu.