Kocasinan Meclisi'nde deprem koordinasyon toplantısı düzenlendi
Kayseri'de 24 saat kesintisiz gerçekleştirilen deprem tatbikatı kapsamında Kocasinan Belediyesi meclis salonunda koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı yapılıyor. Bu kapsamda Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, GÖKBÖRÜ Arama Kurtarma Derneği, İlçe Afet Yönetim Merkezi üyeleri ve Koordinasyon Kurulu üyeleri, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda bir araya gelerek koordinasyon toplantısı düzenledi.