Kocasinan modern kurban kesim tesisleri takdir topluyor

Başkan Çolakbayrakdar, Modern kurban kesim ve satış alanımız Türkiye’ye örnek”



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Kurban Bayramı’nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye’ye örnek bir uygulama olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar ve Milletvekili Ataş burada vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Şu anda Bülbül Pınarı’ndaki kesimhanemizdeyiz. Burada kurban kesimleri seri bir şekilde gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız, gerek günler öncesinden almış oldukları kurbanları gerekse bugün hemen yanı başımızdaki pazardan satın aldıkları kurbanları burada sırasıyla ve numaraları dâhilinde kestiriyor, ardından etlerini alarak buradan ayrılıyorlar. Burada verilen hizmet, ehli kasaplar tarafından son derece profesyonel bir şekilde yürütülüyor. Bu hizmet sayesinde çevreye olumsuz görüntü verilmeden, çevre şartları korunarak ve insan sağlığı ön planda tutularak bir düzen sağlanıyor. Kesilen hayvanlar arasında, sağlığı tehdit edecek herhangi bir hastalık veya olumsuz durum tespit edilmesi hâlinde veteriner hekimler devreye giriyor. Bu hayvanlar Bakanlık tarafından sistem üzerinden tazmin edilerek vatandaşlarımızın yeniden sağlıklı hayvanlarla kurban ibadetlerini yerine getirmelerine imkân sağlanıyor. Bu durum da burada kurulan pazarın güvencesini oluşturuyor” dedi.

AK Parti Milletvekili Dursun Ataş da “Burada gördüğüm manzara gerçekten beni Kocasinan Belediyemiz adına da Kayseri’miz adına da çok gururlandırdı. Çok nezih bir yerde, hijyenik bir ortamda; veteriner hekimlerin, profesyonel kasapların gözetiminde hizmet veriliyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini de bizzat gördük. Hiçbir çevre kirliliği olmadan, vatandaşlarımız zahmet çekmeden ve oldukça uygun bir maliyetle kurbanlarını kestirip, hiçbir şeyi zayi etmeden tertemiz şekilde evlerine götürüyorlar. Ardından huzur içerisinde bayramlarını yaşayacaklar. Bu durum gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii bunun ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Daha önce belediye başkanlığı yaptığım için aynı süreçleri yaşadım. Bu kadar kasabı bir araya getirmek ve Kurban Bayramı’nda böyle bir hizmeti sunabilmek Kayseri’miz adına çok önemli bir şey. Ben bu vesileyle başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bayramın tüm Türk dünyasına ve İslam âlemine kardeşlik, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca farklı coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımızın, zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin de huzur içerisinde bayram yapacakları günleri Allah bizlere nasip etsin diyorum. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum” şeklinde konuştu.