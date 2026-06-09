Kocasinan Satranç Turnuvası Başladı

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası’na Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Süleyman Çağlıköse, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

‘İlkokullar Arası Ödüllü Satranç Takım Turnuvası’nın ilk gününde minik sporcularla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla sohbet etti.

Sporculara başarılar dileyerek satrancın çocukların gelişimindeki önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak birçok alanda çalışıyoruz. Fiziki imalatlar, yol ve kaldırım çalışmaları, fen işleri çalışmaları, imar çalışmaları yürütüyoruz. Ancak bunun yanında, Kayseri'de yaşayan hemşehrilerimizin hayatını renklendirmek ve sosyal etkinliklerini artırmak amacıyla sosyal alanda da çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin içerisinde çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için özel bir yere sahip. Çocuklarımızın daha iyi ortamlarda yaşayabilmeleri ve gelişebilmeleri için gerek sportif, gerek bedensel ve fiziksel, gerekse ruhsal anlamda gelişimlerini destekleyecek her türlü projeye destek veriyor, bu projelerin içinde yer alıyor ve bizzat yürütücülüğünü üstleniyoruz. Satranç da bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerden biridir. İstiyoruz ki gençlerimiz, kendilerini geliştirebilecekleri daha iyi ortamlarda vakit geçirme imkânı bulsunlar. Çünkü onlar bu memleketin, bu ülkenin geleceği ve istikbalidir. O hâlde bizlerin, onların gelişimi için her türlü fırsatı ayaklarına götürmesi gerekir. Bu nedenle satrançla zihinlerini doğru şekilde çalıştırabilmelerini, doğru mekânlarda ve doğru kişilerle bir arada olmalarını sağlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan hareketle, bu işe destek veren okullarımızdaki öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Her birinin emeğine sağlık. Çünkü görüyoruz ki öğretmenler bu işe ne kadar önem verirse, okullarda satrancın yaygınlaşması ve taban bulması da o kadar hızlı oluyor. Melikgazi’de ve Kayseri’de daha fazla okulun, daha fazla takımın katıldığı organizasyonlar düzenlemeyi temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Turnuvaya 50 okuldan 84 takım ve yaklaşık 490 sporcunun katıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, önümüzdeki yıllarda katılımın daha da artmasını temenni ederek, “Bir sonraki turnuvada sporcu sayısının binlerle ifade edildiği organizasyonlar gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Satranç Federasyonu temsilcilerine, hakemlere, organizasyonda görev alan personele ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, tüm sporculara başarılar dileyerek, “Allah zihin açıklığı versin. Centilmence bir müsabaka gerçekleşsin. Sonunda kazanan Kayseri olsun.” diye sözlerini noktaladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Süleyman Çağlıköse ise hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.