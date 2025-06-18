Kocasinan Şimşekspor'dan Fransa'da seçme yapacak
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Kocasinan Şimşekspor Fransa'nın Lyon kentinde seçme yapacak.
Fransa'nın Lyon kentinde, 28 Haziran 2025 tarihinde gurbetçi Türk futbolcular arasında hazırlık maçı düzenlenecek. Kulüp antrenörü Fatih Atik maç boyunca genç yetenekler yakından gözlemlenecek ve Kocasinan Şimşekspor bünyesinde değerlendirilmek üzere seçmeler yapacak. Kulüp aynı zamanda alt yapısından yetişen ve takımda oynayan futbolcuları da bu uluslararası platformda kendilerini gösterme fırsatı sunmayı planlıyor.