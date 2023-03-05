Kocasinan, Sosyal Market ile depremzedelerin kıyafet taleplerini karşılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürülen Sosyal Market'ten faydalanan vatandaşlar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a dua edip, teşekkürlerini iletti. Sosyal Market'te depremzede ailelerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onların her zaman yanlarında olacağını vurguladı.

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  • 05.03.2023 12:07
  • Güncelleme: 05.03.2023 12:40
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Kocasinan, Sosyal Market ile depremzedelerin kıyafet taleplerini karşılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürülen Sosyal Market’ten faydalanan vatandaşlar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a dua edip, teşekkürlerini iletti. Sosyal Market’te depremzede ailelerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onların her zaman yanlarında olacağını vurguladı.

Sosyal Market’i ziyaret edip, özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların istediği kıyafetleri birlikte seçti. Depremzede ailelere ‘Geçmiş olsun’ diyen Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Market’te kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce çeşit sıfır ürün kıyafetin yer aldığını ve giysilerin bedene, cinsiyete göre ayrılmış şekilde raflarda yer aldığını söyledi. Depremzede ailelerin her türlü talepleriyle yakından ilgilendiklerini ve her alanda destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de Kayseri’mize gelen depremzede kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Kocasinan Kaymakamlığı ile AFAD’a kaydını yaptırmış olan depremzede kardeşlerimiz, burada alışveriş yapabiliyorlar. Buradaki ürünlerin tedarik noktasında yardımsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimizin her alanda yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu yaraları sarıp, bu zor zamanları aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Dilediği gibi mağazadan sıfır ürünleri seçen depremzede aileler ise Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, “Bizlere evimizde gibi hissettiren başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her konuda her zaman yanımızda. Allah, başkanımızdan razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

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İHA

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