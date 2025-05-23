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Kocasinan, Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları ile Teknolojiye Ev Sahipliği Yaptı

Kocasinan Belediyesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması çerçevesinde 'Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı. Yarışmalar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in katılımıyla gerçekleştirildi ve teknoloji meraklısı gençlerin bir araya gelmesine olanak sağladı.

Kocasinan, Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları ile Teknolojiye Ev Sahipliği Yaptı

Kocasinan Akademi Yakut Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kendi tasarladıkları su altı ve su üstü robotlarla çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştı. Yarışma, gençlerin yüksek teknik kapasitesini sergileyerek Türkiye’nin bilimsel potansiyelinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Etkinlikte, Kocasinan’ın gençlere yönelik teknoloji yatırımlarında öncü bir ilçe olduğu vurgulandı. Kocasinan Belediyesi, geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını desteklemek için çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmekte ve Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) gibi organizasyonlarla yerli ve millî teknolojiyi üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, Kocasinan IQ İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin gençlere sunduğu fırsatlar ile teknolojiye ilgi duyan bireylerin kendilerini geliştirmeleri için destek sağlandığı belirtildi. Kocasinan, dijital altyapısını güçlendirerek gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

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