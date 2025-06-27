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Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OTB Yatırım Programı kabul edildi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi'nin yatırım programına alındığını duyurarak 'Tarım şehri Kayseri'mize, ülkemize hayırlı olsun' dedi.

Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OTB Yatırım Programı kabul edildi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi’nin yatırım programına alındığını duyurdu. Başkan Okandan, bu projenin sadece Kayseri için değil, Türkiye tarımı açısından da stratejik bir adım olduğunu belirterek söz konusu yatırımla birlikte Kayseri’nin tarım potansiyelinin daha da büyüyeceğini ifade etti. Projenin yerel kalkınma, istihdam artışı ve sürdürülebilir tarım açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Okandan: “Bu büyük ve vizyoner yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, milletvekillerimize, valimize, Belediye Başkanlarımıza ve tüm katkı sunanlara şükranlarımı sunuyorum. Tarım şehri Kayseri’mize, ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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