Kocasinan, Tarımsal Kalkınma ve Yenilikçi Üretim Modelleriyle Amsterdam Furaı'nda

Başkan Çolakbayrakdar, Elmalı Mahallesi’nde kurulmakta olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için en yenilikçi ve çevre dostu teknolojileri yakından görmek amacıyla GreenTech Fuarı’nda temaslarda bulundu. Fuarda yerli ve millî firmaların güçlü temsiliyetinden gurur duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kendi firmalarımızın bu küresel arenada yer alması göğsümüzü kabartıyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı bizler için ayrı bir değer taşıyor. Kayseri’miz ve Kocasinan’ımız için en iyisini hedefliyoruz.” dedi.

Fuarda gerçekleştirdiği temasların ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Hollanda Temsilcisi Ethem Tokgözlü ile görüşen Başkan Çolakbayrakdar; “Köyümde Hayat Var” ve “Tarımda Dijital Dönüşüm” projeleri, hububat eleme ve paketleme tesisi, millî ve yerli tohum çalışmaları, tıbbî ve aromatik bitkiler, aspir bitkisi üretimi, siyez ve gacer buğdayı üretimi gibi birçok projeyle Kayseri’yi tarım alanında da çağ atlattıklarını vurgulayarak, Kayseri’ye değer katacak projeler için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kocasinan’ın, Kayseri’deki tarım üretiminin yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Metropol bir ilçe olmamıza rağmen kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık önemli yer tutuyor. Bu potansiyeli artırmak ve gençleri tarıma özendirmek için projeler geliştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Kayseri’de, Kocasinan’ın diğer ilçeler içerisinde en fazla tarımsal üretim yapan ilçe olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Geriye kalan yüzde 80’lik kısmı ise şehrin 15 ilçesi paylaşmaktadır. Bundan dolayı her alanda projeler geliştiriyoruz. Metropol ilçemiz olmasına rağmen, kırsal mahallelerimizde yoğun bir şekilde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Bu noktada kendimize bu işi görev edindik. Çiftçi kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz? İşin diğer tarafında; sanayi, savunma ve enerji ne kadar kıymetliyse, gıda da o kadar kıymetli ve değerlidir. Bu doğrultuda, yereldeki imkânlarımızla bu potansiyeli daha fazla yaygınlaştırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Özellikle tarım işletmeleri aile işletmeleridir ve günden güne bu işletmeler küçülüyor, yok oluyor. Gençler tarımın içinde bulunmak istemiyorlar, köyde kalmak istemiyorlar. Hatta gittiğimiz köylerde genç çiftçilerimiz, ‘Başkanım, kız vermiyorlar.’ diyorlar. Bu doğrultuda gençlerimizi özendirmek ve tarımın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak için ‘Köyümde Hayat Var Projesi’ni hayata geçirdik. Geleneksel yöntemlerle teknolojiyi buluşturarak, tarımın daha doğru bir şekilde yapılabileceği kanaatindeyiz. Bölgede yüksek gelir getirici tıbbî ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiğimiz; lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin hasadını yaptık. Amacımız, ürün çeşitliliğini artırarak çiftçimize ek gelir sağlamak; ardından şehrimizin ve bölgemizin ekonomisine, daha sonra ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Biliyoruz ki; Kocasinan’ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi, ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye’ye model olacak işler yapıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta ve her zaman çiftçilerimizin yanında ve destekçisiyiz.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin, Türkiye’de ilk 10’da yer alan 24 ürünü olduğunu ve ekili alan büyüklüğünde Türkiye’de 5. sırada yer aldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her defasında tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiriyorum. Günümüzde yaşanan olaylar, tarımın ne kadar önemli olduğunun ispatı niteliğindedir. Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız hizmetlerle, Kayseri’nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden Cırgalan biberi, Yamula patlıcanı, Gömeç fasulyesi ve Erkilet’in kedi bacağı gibi değerlerini tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca yıllardır devam ettirdiğimiz ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki 32 çiftçimizin her birinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Bunların hepsi ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir. Ayrıca ilçemizde şeker pancarı, arpa, buğday, ay çekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra yerel değerlerimize sahip çıkarak; onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek Elmalı Mahallesi’ndeki Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesine de değinerek, Türkiye’nin en iddialı tarım projelerinden biri olduğunu belirterek; “5 milyar TL’lik bu dev yatırım sadece Kocasinan’ın değil, Kayseri’nin, hatta Türkiye’nin tarımsal üretim haritasını değiştirecek. Kapalı sistem seralarda katma değeri yüksek ürünlerin üretimiyle birlikte sadece iç piyasa değil, Avrupa başta olmak üzere dünya pazarları da hedefleniyor. Bu, kırsalda kalkınmanın ve gençlerin yeniden toprağa dönüşünün yolunu açacak.” dedi.

Hollanda temaslarının ardından Almanya’nın Stuttgart kentine geçen Başkan Çolakbayrakdar, burada yaşayan Kayserili gurbetçilerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören buluşmada hemşehrileriyle hasret gideren Başkan Çolakbayrakdar, “Vatana hasretle yaşayan hemşehrilerimizle bir arada olmak bizler için büyük mutluluk. Sıla-i rahim yapan vatandaşlarımızla buluşmak bizleri de duygulandırıyor.” ifadelerine yer verdi.