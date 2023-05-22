'Kocasinan, tarımsal üretimle Türkiye'ye örnek olacak'

Kocasinan Belediyesi, şehrin merkezinde tüm Türkiye’ye örnek olacak özgün bir tarım modeli projesini daha hayata geçirdi. Kadınların hem organik ürünleri üreteceği hem de satışını yapacağı 25 bin dönümlük tarım arazisini Kayseri’ye kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, şehrin merkezinde tarımsal üretimle hem kadın kooperatifi hem tematik hem de sıra dışı bir çalışmayı, Kocasinan’dan başlattıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi’ndeki Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan 25 bin dönümlük arazi üzerinde sebze fidelerini toprakla buluşturarak, projeyi başlattı. Özellikle çocuklarla birlikte fideleri diken Başkan Çolakbayrakdar, yeni kurulan ve 8 kurucu üyesi olan Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle sohbet etti. Proje çerçevesinde 11 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretime başlattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kıymetli hemşehrilerim, Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı yine farklı bir hizmetle sizlerin karşısındayız. Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin Şeker Mahallesi’ndeki Hanım kardeşlerimizin üretim yaptığı tarlalarındayız. Yanımda bulunan kahraman hanım kardeşlerimizin her birinin ayrı ayrı tarlada üretim yapacağı mekan olan burada, ata ve yerel tohumlarla üretim yapılacak. Gündelik olarak üretebilecekleri; domates, çilek, biber, patlıcan, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve yeşillik gibi çeşitler yer alacak. Kurmuş olduğumuz kooperatif, aktif bir şekilde tarlada üretime başlamış vaziyette. Annelerin eli burada da farklılığını hissettirmiş olacak. Şehrin merkezinde kent tarımının yapıldığı sayılı şehirlerden bir tanesiyiz. Kayseri’den bir büyükşehirden kadınların merkezde tarımsal üretim yapmış olduğu kooperatifle bir ilk olacağız. Öncelikle ellerine emeğine sağlık. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bin 200 metrekarelik parseller olmak üzere toplam 25 bin dönümlük arazide 11 üreticinin yer aldığı bu çalışma, ileriki zamanlarda daha da büyüyecek. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır” diye konuştu. Kocasinan Belediyesi olarak gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumların yetiştirilmesi noktasında tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şehir merkezinde vatandaşları tarımı buluşturan projenin Kocasinan modeli olarak, Türkiye’ye örnek olacağını sözlerine ekledi.

Kooperatif Başkanı Büşra Minaz ise organik tarımın yaygınlaştırılması ve kadının istihdamı konusunda çok önemli bir proje olduğunu ifade ederken, diğer kadın üreticilerden Rukiye Katırcı da böyle bir imkânı sağladığı için Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Figen Udül ise organikçi olarak Kayseri’nin her yerinde olacaklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

Zeynep Bağcı da hayalini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar’a dualar etti.

Gülay Akkuş ve Nurdan Ünal ise kendileri için her türlü imkanı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a minnettar olduğunu dile getirdi.