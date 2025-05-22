Kocasinan, Türkiye'de Bir İlke Daha İmza Atıyor

Kocasinan Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerdeki okullarda düzenlenen eğitimlerle, çocukların bilinçlenmesini amaçlıyor. Çevre Mühendisi Ahmet Usta’nın anlatımıyla gerçekleştirilen seminerlerde, cam, plastik, metal ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması, doğal kaynakların korunması ve sıfır atık uygulamalarına dikkat çekildi. Öğrenciler, interaktif sunumlar ve slaytlar eşliğinde, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için alınması gereken önlemleri öğrendi.

Başkan Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için çocuklarımıza çevre bilincini kazandırıyoruz. Geri dönüşümün ve sıfır atık projelerinin önemi, onları ve ailelerini de kapsayacak şekilde anlatılıyor. Bu projelerle hem bugünü hem de yarını şekillendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün organize ettiği seminerler sayesinde, çocuklar ve aileleri yakın zamanda daha bilinçli bir çevre hareketine katılmaya teşvik ediliyor. Belediye, doğal kaynakların israf edilmemesi ve sürdürülebilir yaşamın yaygınlaştırılması adına yaptığı çalışmalarla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor.