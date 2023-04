Kocasinan, Türkoğlu'nda her gün bin kişiye iftar yemeği ile 16 bin sıcak ekmek dağıtıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Kardeş belediye’ Türkoğlu’nu ziyaret edip, depremzedelere iaşe dağıttı ve iftarını onlarla birlikte açtı. Her gün bin kişiye iftar yemeği ile 16 bin sıcak ekmek dağıtarak, depremzedelerin hem duasını alan hem de gönüllerini fetheden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar deprem bölgelerinde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kahramanmaraş’ı ziyaret edip, ‘Kardeş belediye’ Türkoğlu’nda Kocasinan Belediyesi’nin her akşam vermiş olduğu iftar programına katılan Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi Kayseri’de elleriyle hazırladığı iaşe paketlerini AFAD tarafından kurulan çadırları ziyaret ederek, depremzedelere dağıttı. Çadırlarına davet eden vatandaşlara ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulunup, onları dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, büyüklerin hem duasını aldı hem de gönüllerini fethetti. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlara da çeşitli hediyeler verdi. Ardından Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’deki depremzedelere hizmet veren Sosyal Market’i, ‘Kardeş belediye’ Türkoğlu’nda da açan Başkan Çolakbayrakdar; “Depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgelerinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan biri olan ve Kayseri’de depremzede kardeşlerimize hizmet veren Sosyal Market’imizi, ‘Kardeş belediye’ Türkoğlu’nda açtık. Bu noktada emeği geçen bütün Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Sonrasında ise masaları dolaşarak, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kazanların başına geçip, iftar yemeklerini hazırladı. Burada bir açıklama da bulunan Başkan Çolakbayrakdar; “İftar programında Kahramanmaraş Türkoğlu’ndaki kardeşlerimizle bir aradayız. Depremin ilk saatlerinden itibaren elimizdeki imkânlarla Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep gibi deprem bölgelerindeki kardeşlerimizin yardımlarına koştuk ve koşmaya da devam ediyoruz. Türkoğlu’nda ise her gün vermiş olduğumuz 3 öğün yemeği, Ramazan Ayı dolayısıyla iftar ve sahur şeklinde dağıtıyoruz. Buradaki kardeşlerimize her gün yaklaşık bin kişiye iftar hazırlıyoruz. İftar programlarımızda Kayserili iş adamlarımızın ve hayırseverlerimizin destekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Buradaki yaralar sarılıncaya kadar, biz burada olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız. Tüm gücümüzle depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, ezanın okunmasıyla depremzedelerle birlikte orucunu açtı.

Türkoğlu ziyaretinde Başkan Çolakbayrakdar’a, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kocasinan meclis üyesi, başkan yardımcıları ve ilgili müdürler eşlik etti.