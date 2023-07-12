Kocasinan Ülküspor'da Ersin Ülker dönemi

Kocasinan Ülküspor, yeni sezon öncesi antrenör Ersin Ülker ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da hareketlilik başladı. Geride kalan sezonu 31 puanla 4. sırada tamamlayan mavi-beyazlı kulüp, yeni sezonda daha başarılı olmayı hedefliyor. 2023-2024 sezonu öncesi kolları sıvayan Kocasinan Ülküspor antrenörlük koltuğuna genç ve başarılı antrenör Ersin Ülker’i getirdi. Başkan Derviş Kilci ile bir araya gelen antrenör Ersin Ülker ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Mavi-beyazlı takımda gözler şimdi iç ve dış transfere çevrilmiş durumda.

Kocasinan Ülküspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımız 2023-2024 sezonunda antrenör Ersin Ülker ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.