Kocasinan Villa Arsası Satacak
Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet'te 13 adet villa parseli, ihale ile satılacak.
- 20.07.2023 09:33
- Güncelleme: 20.07.2023 10:56
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet’te 13 adet villa parseli, ihale ile satılacak.
Koacsinan Belediyesi tarafından Erkilet Generalemir mahallesinde 13 adet villa parseli açık teklif usulü ihale ile satılacak. Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak ihaleye katılmak isteyenler; 3 Ağustos tarihine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gelir Şefliği’ne istenen belgelerle birlikte başvurabilecek.
Açık teklif usulü ihale ile her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacağı bildirildi.
İHA
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