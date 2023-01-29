Kocasinan yağışa hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız dedi.

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  • 29.01.2023 12:46
  • Güncelleme: 29.01.2023 13:39
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Kocasinan yağışa hazır
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek; "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" dedi.

Meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak, önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, meydana gelebilecek soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı tuzlama çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde noktaladı;

"Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir".

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İHA

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