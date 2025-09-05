Kocasinan, Yeni Asfalt Plenti ile Rekor Kırmaya Hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi çalışmalarına hızla devam ediyor. Yenileme projeleri kapsamında alt ve üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri gibi tüm çalışmaları tamamlayarak "Yeni Kocasinan"ı inşa etmek için yoğun çaba harcıyorlar.

Kayseri'deki kamuya ait en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti, 214 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olup, saatte 240 tonluk kapasitesiyle hızlı, ekonomik ve kaliteli hizmet sunma imkanı sağlıyor. Çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken bu tesis, asfalt için gerekli agregayı da kendi bünyesinde üreterek, yüzde yüz yerli üretimle ilçedeki yolları daha dayanıklı hale getiriyor.

Kocasinan Belediyesi, altyapı ve üstyapı projeleriyle Kayseri’nin yanı sıra Türkiye genelinde de örnek bir belediye olma yolunda ilerliyor. Hedeflenen modern ve yaşanabilir bir Kocasinan için atılan her adım, ilçenin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.