Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu Down Futsal Milli Takımı, 2021 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattıkları için Arslantürk ve Arı'yı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 10.09.2023 11:53
  • Güncelleme: 10.09.2023 12:14
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk’ün içinde bulunduğu Down Futsal Milli Takımı, 2021 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye’ye ve Kayseri’ye büyük gurur yaşattıkları için Arslantürk ve Arı’yı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü’nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk’ün içinde bulunduğu Milli Takım, İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın final maçında kalede geçit vermeyerek, Portekiz’i 2-1 yendi ve Avrupa Şampiyonu oldu. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve yönetimi başta olmak üzere sporcumuz Arslantürk ve bütün oyuncuları yürekten kutluyor, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Antrenörümüz Uğur Arı ile bütün teknik ekibi tebrik ediyorum. İkinci defa bize bu gururu yaşattıkları için emeği geçen herkes teşekkür ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesi için her zaman desteklerimiz artarak sürecek. Kocasinan Spor Kulübü’nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Özel kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda onların her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı sporcular için her zaman desteklerin süreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar’ın büyük payı olduğunu söyledi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Güney Afrikalı turistlerin Soğanlı Vadisi'nde renkli anları

Güney Afrikalı turistlerin Soğanlı Vadisi'nde renkli anları

Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzin ve motorine zam beklentisi

TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3. Lig 1. Grup

Kayseri'de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Kayseri'de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Talas'ta piknik havasında kış hazırlıkları

Talas'ta piknik havasında kış hazırlıkları

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

3
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

4
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

5
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

6
Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Palancıoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Başkan Palancıoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek'

DAHA FAZLA
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Akkışla'ya 5.5 Milyon TL'lik Süt İşleme Tesisi

Akkışla'ya 5.5 Milyon TL'lik Süt İşleme Tesisi

Spor A.Ş.'den Görkemli Dönem Sonu Etkinliği

Spor A.Ş.'den Görkemli Dönem Sonu Etkinliği

Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı

Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı