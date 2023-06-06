Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları çerçevesinde 5'inci ve 6'ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan mahalle muhtarları, Kocasinan'da yaşamanın her zaman ayrıcalıklı olduğunu ve Başkan Çolakbayrakdar'ın mahallelerin 50 yıl sonrasına hizmet yaptığını ifade ederek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 12:24
  • Güncelleme: 06.06.2023 12:49
  • 46
Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları çerçevesinde 5’inci ve 6’ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan mahalle muhtarları, Kocasinan’da yaşamanın her zaman ayrıcalıklı olduğunu ve Başkan Çolakbayrakdar’ın mahallelerin 50 yıl sonrasına hizmet yaptığını ifade ederek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Beyazşehir Kafe Sinan Florya tesisi ile Argıncık Kayabaşı semt konağında bölge bölge gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantıların önemli ve değerli olduğuna işaret ederek, daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini söyledi. Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Merkez mahalle muhtarlarımızla bölge bölge toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. 5’inci bölge toplantısı çerçevesinde; Kocasinan, Ahievran, Yavuz Selim, Beyazşehir ve Cırgalan ile 6’ncı bölge toplantısı çerçevesinde ise; Kayabaşı, Argıncık, Talatpaşa, Alsancak ve Fevzioğlu Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Hemşehrilerime daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantılar önemli ve değerlidir. Vatandaşlarımızla iletişim köprümüz olan muhtarlarımız, hemşehrilerimin isteklerini doğru bir şekilde bize aktardıkları için teşekkür ediyorum. Bizlerde hemşehrilerime hizmet ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada mahallelerimizin ihtiyaçlarını aciliyetine göre birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Her bir mahallemizin kendine göre farklı talep ve istekleri var. Bu istikamette daha güzel ve daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet üretiyoruz."

Mahalle Muhtarları ise toplantının verimli ve güzel geçtiğine dikkat çekerek; “Yapılan hizmetler neticesinde bölgede eksiğin kalmadı. Talepler birer birer yerine getiriliyor. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerimizin 50 yıl sonrasına şahane yatırımlar yapıyor. Kocasinan’da yaşamanın her zaman ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu noktada Kocasinan’da muhtar olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Kalıcı hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

DAHA FAZLA
16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Talas'ta haziran ayı meclisi

Talas'ta haziran ayı meclisi

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret