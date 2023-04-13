Kocasinanlı sporcular, uluslararası müsabakaya damga vurdu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman, Ali Eren Ulusakarya ve Mehmet Ali Karaboğa, Uluslararası WTT Contender U15 ve U13 ferdi müsabakalarına damga vurdu. Kocasinanlı minik sporcuların sergiledikleri performansla U15 ve U13 ferdi kategorisinde Kenan Eren Kahraman ikinci, U15 Mixler kategorisinde ise Ali Eren Ulusakarya üçüncü oldu.

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  • 13.04.2023 11:40
  • Güncelleme: 13.04.2023 12:35
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Kocasinanlı sporcular, uluslararası müsabakaya damga vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları; Kenan Eren Kahraman, Ali Eren Ulusakarya ve Mehmet Ali Karaboğa, Uluslararası WTT Contender U15 ve U13 ferdi müsabakalarına damga vurdu. Kocasinanlı minik sporcuların sergiledikleri performansla U15 ve U13 ferdi kategorisinde Kenan Eren Kahraman ikinci, U15 Mixler kategorisinde ise Ali Eren Ulusakarya üçüncü oldu.

Antalya Belek Gloria Sports Arenada oynanan müsabakalarda; Kenan Eren Kahraman, Ali Eren Ulusakarya ve Mehmet Ali Karaboğa, rakipleri karşısında üstün bir oyun sergiledi. Kocasinanlı minik sporcuların sergiledikleri performansla U15 VE U13 ferdi kategorisinde Kenan Eren Kahraman ikinci, U15 Mixler kategorisinde ise Ali Eren Ulusakarya üçüncü oldu.

Her zaman spora ve sporcuya destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı minik sporcuları tebrik etti. Masa tenisinde Milli Takıma en çok sporcu gönderen kulüp olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikli olarak sporcularımızı kutluyorum. Onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım ve kulübümüzün Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için spora büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü ile sporun alt yapısını yetiştiriyoruz. Özellikle Milli formayı giyecek ve Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çekecek çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Her branşta başarılara imza atan spor kulübümüz, özellikle masa tenisinde elde ettiği başarılarla Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Bu vesile ile sporcularımıza bu gururu yaşattıkları için Kayseri ve Kocasinan ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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