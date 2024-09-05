Kocasını uykuda bıçaklayan kadın, şiddet gördüğünü iddia etti

Olay, 2023’ün 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İki çocukları olan M.N. ve A.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.U. uyumaya gitti, M.U. bir süre sonra uyuyan eşi A.U.’yu bıçakladı. Seslerin üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, A.U.'nun öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan M.N.U. ise tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, M.N.U. hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. M.N.U.’nun yargılanmasına devam edildi. Bugün ki duruşmaya tutuklu sanık M.N.U., müştekiler S.U.ile A.U. ve taraf avukatları katıldı.

SANIK M.N.U.: TAHLİYEMİ İSTİYORUM

M.N.U. daha önce verdiği ifadesinde, "Olay öncesinde önce eşim, beni sürekli darbediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bundan dolayı bayılma krizleri geçirdim. Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Kocam bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım" diye konuşmuştu. Bugün ki duruşmada ise önceki savunmasını tekrar ederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.