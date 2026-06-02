Kocatepe Mahallesi'nde Yeni bir Kuran Kursu, hizmete hazır

04-06 yaş grubu çocuklar ile kadınlara yönelik hizmet verecek olan tesis, bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanan proje, iç tefrişatının ardından 15 gün içinde İlçe Müftülüğü’ne teslim edilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projeye dair şu bilgileri paylaştı:

“Melikgazi Belediyesi olarak yatırımlarımız hemen her mahallemizde çok şükür hızla devam ediyor. Kocatepe Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi, Belsin Bölgesi’ne hitap edecek biblo gibi, güzel bir Kur’an Kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. 04-06 yaş aralığındaki çocuklarımızın ve hanım kardeşlerimizin eğitim alabilecekleri Melikgazi Belediyesi Fatma Haskahveci Kur’an Kursumuz tamamlandı. Peyzajı bitmiş durumda, tefrişine geçiyoruz. 15 gün içerisinde müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Burada evlatlarımız İslami ve ahlaki konularda bilgi alıp yetişecekler, kadınlarımız da burada zaman geçirip nitelikli bilgi edinebilecekler. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur’an kurslarının sayısı 30’u geçti. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi ilçemize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun.”