Kocatepe'ye yapılan muhteşem Kur'an Kursu gün sayıyor

Açılış için gün sayan proje kadınlar ve çocuklar için sosyal tesis gibi hizmet verecek. 4-6 yaş döneminde çocukların gelişimlerini destekleyecek, kadınların dini eğitimlerini tamamlamalarına ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak Kur’an Kursu’nun yakında vatandaşla buluşacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“İlçemizde eğitimden sağlığa, kültürden sosyal yaşama nitelikli hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Eğitim ve kültür hayatına önemli bir değer katacak, Melikgazi’mizin yeni sosyal tesisi ve Kur’an Kursu’nda sona geldik. Nüfus yoğunluğun fazla olduğu Kocatepe Mahallemizde yapımı merakla beklenen tesisimiz nihayete eriyor. Çocuklarımız ve hanım kardeşlerimiz için adeta bir sosyal tesis gibi hizmet verecek olan projemiz zemin ve 1 kattan oluşuyor. Ayrıca kadınların sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri çok amaçlı bir salon mevcut. Alt katta çocuklarımızın zihinsel, duygusal, sosyal, dini gelişimlerini destekleyici sınıflar, oyun odaları yer alırken üst katta hanım kardeşlerimizin dini eğitimlerini alabilecekleri sınıflar ve sosyal etkinleri için çok amaçlı salon yer alıyor. Tesisimiz on derslikli bir okul gibi hizmet edecek. Evlatlarımıza, hanım kardeşlerimize, Kocatepe Mahallemize, Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun. Yakında açılış törenini hep birlikte yapacağız inşallah. İlçemizin gelişimine ivme kazandıracak yeni yatırım ve hizmetlerle çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz.”