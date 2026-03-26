Kökbörü Oyunları Erciyes 2026: Geleneksel Türk Sporunun Yeniden Hayat Buluyor
28 Mart 2026 Cumartesi günü, Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Kökbörü Oyunları, Türk kültürünün derin köklerine sahip bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarihi organizasyon, Türklerin ata sporu olan kökbörünün yeniden canlanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.
Kökbörü Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Kayseri Valiliği gibi önemli paydaşların iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Etkinlik, 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Tekir Yaylası’ndaki cami arkasında yer alan alanda gerçekleştirilecek.
Katılımcılar ve Mücadele
Farklı bölgelerden gelen atlı sporcular, bu büyük organizasyonda kıyasıya bir mücadele verecek. Güç, denge, sürat ve takım koordinasyonu gibi unsurların ön plana çıkacağı müsabakalar, kökbörünün ruhunu yansıtacak.
Kültürel Mirasın Yaşatılması
Kökbörü Oyunları, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, kadim Türk kültür mirasının yaşatılmasına ve atlı spor geleneğinin yeniden canlandırılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Bu organizasyon, yüksek heyecanı ve geleneksel değerleri bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.
Kayseri'nin Spor Vizyonu
Bu önemli etkinlik, Kayseri’nin spor alanındaki vizyonuna katkıda bulunarak, şehrin uluslararası arenada tanıtımına da destek olacaktır. Kayseri, ACES Europe tarafından 2024 Avrupa Spor Şehri unvanına layık görülmüş olup, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreçlerini de kararlılıkla sürdürmektedir.
Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, geleneksel sporların geleceğe taşınmasında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.